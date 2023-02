Além de uma vaga na semifinal do Campeonato Goiano, o Goiânia encara o Goiás pelas quartas de final do Goianão 2023 na busca por pontos que podem levar o time alvinegro à Série D do Brasileiro em 2024. Galo, Crac, Anápolis e Iporá disputam as três vagas do futebol goiano na competição nacional para a próxima temporada.

O Goiânia precisa de um ponto e duas derrotas do Iporá, que enfrenta o Atlético-GO nas quartas de final, para garantir classificação à Série D em 2024. A pontuação da 1ª fase será contabilizada. Galo e Lobo Guará terminaram a fase de classificação com 14 pontos, mas o time do interior ficou em 7º, uma posição acima da equipe alvinegra, por ter melhor saldo de gols.

“Estamos sonhando com esse ponto. É o principal objetivo no campeonato. É um ponto que pode mudar o horizonte do Goiânia. Faz parte passar por momentos ruins, mas almejamos coisas maiores. Tivemos oportunidades lá atrás (2020) de jogar a Série D, quase subimos, mas paramos em um time grande de São Paulo (Novorizontino)”, comentou o presidente do Goiânia, Alexandre Godoi.

Caso consiga passar pelo Goiás com ao menos uma vitória no confronto e o Iporá conquiste no máximo um ponto contra o Atlético-GO, o Goiânia jogará a Série D em 2024. O mesmo pode ocorrer em caso de eliminação do Galo, desde que conquiste pelo menos um ponto e o Lobo Guará não vença nenhum jogo diante do Dragão.

Crac (18 pontos) e Anápolis (17) estão em situações mais confortáveis na busca pela classificação à Série D - neste ano, Crac, Anápolis e Iporá serão representantes do futebol goiano na Série D neste ano.

Caso retorne a Série D, será a segunda participação do Goiânia na competição nacional. A anterior foi em 2020, quando o Galo parou nas oitavas de final ao ser superado pelo Novorizontino que conquistou o acesso à Série C naquela temporada.