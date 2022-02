Esporte Al Ahly supera desfalques, vence Monterrey e pega o Palmeiras no Mundial A semifinal contra o time alviverde acontecerá na terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília)

O Al Ahly será o adversário do Palmeiras na estreia da equipe brasileira no Mundial de Clubes de 2022. A equipe egípcia superou desfalques, venceu o mexicano Monterrey por 1 a 0, neste sábado (5), e avançou à semifinal da competição. A partida entre Palmeiras e Al Ahly acontecerá na terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília), com transmissão da Band. Na outra chave ...