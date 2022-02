Esporte Al Hilal vence com gol de brasileiro e encara o Chelsea no Mundial A partida entre as equipes saudita e inglesa acontecerá na quarta-feira (9), às 13h30 (de Brasília)

Com boa atuação e gol de jogador brasileiro, o Al Hilal (Arábia Saudita) goleou o Al Jazira (Emirados Árabes Unidos) por 6 a 1, neste domingo (6), e vai encarar o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes. A partida entre as equipes saudita e inglesa acontecerá na quarta-feira (9), às 13h30 (de Brasília). O vencedor enfrentará na final o Palmeiras ou o Al Ahly (...