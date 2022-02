Esporte Al Jazira goleia o Pirae em jogo com 1º gol do Taiti em Mundiais Agora o Al Jazira, campeão da liga local e representante do país-sede, terá pela frente o saudita Al-Hilal, atual campeão da Champions League da Ásia

Na abertura do Mundial de Clubes da Fifa, disputado nos Emirados Árabes, o time local Al Jazira não teve dificuldades para superar por 4 a 1 o AS Pirae, do Taiti, nesta quinta-feira (3), em duelo válido pela chave do Chelsea. Só no primeiro tempo, a equipe do Oriente Médio fez três gols e ainda teve mais dois anulados. Zayed Al Ameri, Ahmed Al Attas, Milos Kosano...