Alan Mineiro não disputará a Série C pela Aparecidense

O meia Alan Mineiro, de 34 anos, não disputará a Série C do Campeonato Brasileiro pela Aparecidense. O contrato do jogador será rescindido após um desempenho abaixo do esperado no Campeonato Goiano pelo Camaleão. No início da temporada, Alan Mineiro chegou à Aparecidense como principal reforço para a disputa das competições que o clube de Aparecida de Goiânia tinha ...