Esporte Alba marca no fim, e Barcelona vence Betis para garantir vaga na Champions Com o resultado, o time de Xavi chegou aos 69 pontos. O Betis, por sua vez, também briga para estar na competição europeia, mas segue na quinta colocação, com 58 pontos

O Barcelona garantiu a classificação para a próxima Liga dos Campeões após vencer o Betis por 2 a 1 na tarde deste sábado(7), no estádio Benito Villamarín, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols foram marcados Ansu Fati e Jordi Alba. Bartra descontou para os donos da casa. 🤩 Gol no último minuto e vaga na @ChampionsLeague. O resultado....