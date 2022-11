O treino da seleção brasileira desta quarta-feira (16) teve alguns sustos. Em diferentes momentos, Alex Telles e Bruno Guimarães precisaram de atendimento médico durante a atividade no CT da Juventus, em Turim. A chuteira de Bruno Guimarães, inclusive, ficou furada após o choque, como flagrou a reportagem, quando o jogador conversava com familiares e convidados após o treino.

Na cronologia do que aconteceu em campo, o lateral-esquerdo Alex Telles foi ao chão primeiro, após ser atingido por Neymar em uma dividida. A jogada ocorreu durante uma simulação de jogo.

Neymar foi pressionado e desarmado por Telles. Quando caía no chão, acabou batendo no pé direito do lateral. O treino foi parado por alguns instantes e o médico Rodrigo Lasmar entrou em ação para fazer o atendimento. Não demorou mais do que um minuto para que Telles voltasse a correr e a bola voltasse a rolar, sob o comando de Tite.

Depois, Bruno Guimarães deixou o campo com dores na região do pé direito. O atendimento médico durou mais tempo para tratar do volante. Mas ele retornou ao trabalho —um pouco mancando ainda e demonstrando incômodo, mas completou as tarefas até o fim.

A intervenção após a divida entre Neymar e Telles foi maior do que os momentos do treino desta terça-feira (15), envolvendo Dani Alves e Pedro e, antes, o mesmo Dani e Raphinha.

Com o lateral-direito, uma foto induziu torcedores a crer que a chegada fora mais forte do que o que a percepção de quem estava em campo. Pedro e Raphinha, por exemplo, não precisaram de atendimento. Perguntado após o treino de hoje (16) sobre o lance, o atacante considerou o evento como "lance de treino".

