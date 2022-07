Sem chance de classificação à fase eliminatória, o Aliança/Goiás terá duas rodadas até o final da fase de grupos da Série A2 do Brasileiro Feminino para evitar o rebaixamento à Série A3. Neste sábado (16), o time goiano encara o América-MG, no Estádio Olímpico, a partir das 16 horas, pela 5ª rodada do Grupo A.

O Aliança/Goiás faz campanha ruim na Série A2. A equipe goiana não pontuou após quatro jogos - perdeu para Athletico-PR (duas vezes, 6 a 1 e 4 a 1), América-MG (3 a 1) e Minas Brasília-DF (1 a 0) - e tem a defesa mais vazada da competição, com 14 gols sofridos.

O regulamento da Série A2 prevê que os quatro últimos colocados, na classificação geral, serão rebaixados à 3ª Divisão. O time goiano tem a pior campanha neste momento, precisa vencer os dois jogos que restam no Grupo A e torcer por tropeços de concorrentes. Vasco, Fluminense, Botafogo-PB, Uda-AL, Iranduba-AM e Cefama-MA são times que o Aliança/Goiás ainda pode ultrapassar no campeonato.

Leia também

- Aparecidense x Altos-PI: desafio de voltar ao G8

- Anápolis tenta confirmar 2ª posição em rodada de despedida para os goianos

Essa é a quarta participação seguida do Aliança, que em 2022 fez parceria com o Goiás na Série A2 do Brasileiro, como em 2020, quando foi eliminado na 1ª fase. Desta vez, o time goiano não conseguiu repetir a boa campanha que conquistou em 2021, quando não havia a parceria e o time avançou às oitavas - resultado garantiu participação da equipe na atual edição.

Depois do duelo contra o América-MG, o Aliança/Goiás encerra participação na Série A2 contra o Minas Brasília-DF.