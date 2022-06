O Aliança/Goiás estreou com derrota, por 1 a 0, para o Minas Brasília na tarde deste sábado (11), no Estádio Olímpico, em jogo válido pela Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

A equipe formada de uma parceria entre Aliança Futebol Clube e Goiás Esporte Clube fez jogo equilibrado contra a equipe do Distrito Federal, mas acabou sofrendo um gol no 2º tempo. Katyelle aos 11 minutos abriu o placar para o time do Distrito Federal e decretou a derrota da equipe goiana.

Com o resultado, o Aliança/Goiás termina a primeira rodada na terceira colocação do Grupo A. Isso porque o Athletico-PR estreou com goleada, por 6 a 0, sobre o América-MG. O Coelho será o próximo adversário da equipe goiana no próximo sábado (18), às 16 horas,