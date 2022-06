O Aliança/Goiás não conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino A2, a 2ª Divisão da competição nacional, e segue sem pontuar. Neste sábado (18), a equipe goiana perdeu para o América-MG por 3 a 1, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte.

Após duas rodadas, a equipe é lanterna da chave. Na estreia, o Aliança/Goiás perdeu para o Minas Brasília, em casa, por 1 a 0.

Quem lidera o Grupo A é o Athletico-PR, que empatou neste sábado (18) com o Minas Brasília. O Furacão tem 4 pontos, mesma pontuação do time do DF, que tem saldo de gols menor. O América-MG é 3º colocado, com 3 pontos.

Na próxima rodada, o Aliança/Goiás joga novamente fora de casa, desta vez em Curitiba, onde enfrenta o líder Athletico-PR, equipe considerada a mais forte da chave. A partida será só em julho, no dia 3, um domingo, às 15 horas.