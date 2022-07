O Aliança/Goiás perdeu, por 1 a 0, para o Minas Brasília-DF e está rebaixado à Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. O time goiano foi superado na tarde deste sábado (23), no Estádio Defelê, no Distrito Federal, no encerramento da fase de grupos da Série A2 da competição nacional.

A equipe goiana terminou a 1ª fase na lanterna do Grupo A, sem pontos, após ser derrotada em todos os seis jogos. Esse é o primeiro rebaixamento do Aliança/Goiás, já que a partir desta temporada, a CBF criou a 3ª Divisão no Brasileiro Feminino.

O Aliança/Goiás entrou em campo com chance mínima de permanência. Teria de vencer o Minas Brasília-DF e contar com quatro combinações de resultados para se garantir na Série A2.

A campanha do time goiano teve derrotas para o Athletico-PR (6 a 1 e 4 a 1), Minas Brasília (1 a 0, duas vezes) e América-MG (2 a 1 e 3 a 1).