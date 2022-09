Alison dos Santos subiu ao lugar mais açto do pódio, na tarde desta sexta-feira (2), ao vencer os 400 metros com barreiras da etapa de Bruxelas, na Bélgica, da Diamond League, principal circuito de provas do atletismo mundial.

Piu completou a prova com o tempo de 47s54. O pódio foi completado pelo americano Khallifah Rosser, com 47s88, e pelo francês Wilfried Happio, com 48s61.

Neste ano, Alisson vem acumulando ótimos resultados. Essa foi medalha sua sexta de ouro nos 400m com barreiras nas etapas de 2022 da Diamond League. Ele foi campeão em Doha (Qatar), Eugene (EUA), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia), Silésia (Polônia) e agora em Bruxelas.

Que prova do Alison dos Santos na Diamond League 💎 em Bruxelas 🇧🇪 pic.twitter.com/Pp4wBvkO5T — Time Brasil (@timebrasil) September 2, 2022

Além disso, em julho deste ano também foi realizado o Campeonato Mundial, competição mais importante da temporada, e Alison também levou a medalha de ouro.

O próximo compromisso de Piu será a etapa final da Diamond League, em Zurique, na Suíça, na próxima semana. A competição conta apenas com os oito melhores colocados na soma de todas as etapas do ano, que tem o brasileiro como o líder do ranking nesta prova.

