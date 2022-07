O Vila Nova anunciou, na noite deste sábado (2), a contratação do técnico Allan Aal para a sequência da Série B. O treinador de 43 anos substitui Dado Cavalcanti, demitido também neste sábado (2) pela diretoria colorada após derrota para o Cruzeiro, líder da Série B, por 2 a 0.

O novo técnico do Vila Nova vai estrear na sexta-feira (8), diante do Bahia, em casa, no OBA, a partir das 19 horas, pela 17ª rodada.

Perto da virada do turno da Série B, o Vila Nova é o último colocado da Série B, com apenas 12 pontos após 16 jogos - 25% de aproveitamento na competição.

Em meados de junho, o Allan Aal foi demitido do Novorizontino, que também disputa a Série B. o treinador teve seu último mais longo no CRB, entre 2021 e 2022. No seu último trabalho, no clube do interior paulista, teve 26,7% de aproveitamento em 20 partidas, entre Copa do Brasil, Paulista (foi rebaixado) e Série B.