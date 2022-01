Esporte Alvo do Goiás, técnico português acerta com time da Arábia Saudita João Pedro Souza foi entrevistado pelo vice-presidente de futebol do time esmeraldino, Harlei Menezes, na última semana

O técnico João Pedro Souza, um dos alvos do Goiás, será o novo treinador do Al Raed, da Arábia Saudita. A informação foi divulgada pelo jornal português Record. O profissional de 50 anos foi um dos treinadores entrevistados pelo vice-presidente de futebol do clube esmeraldino, Harlei Menezes, mas assim como ocorreu nos casos de Nuno Campos e Sérgio Vieira, uma propo...