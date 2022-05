Esporte América-MG vence o Atlético-MG e supera rival na classificação Atual campeão brasileiro, Galo não vence há três partidas no Brasileirão e pode deixar o G4 no complemento da 5ª rodada

A fase do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro não é nada boa. Após dois empates seguidos, o time foi derrotado pelo América-MG neste sábado (7), por 2 a 1, no Independência, pela 5ª rodada. Com o resultado, o time alvinegro foi superado pelo rival na classificação. Os gols da partida foram marcados por Iago Maidana e Cáceres, para o Coelho, enquanto Nacho descon...