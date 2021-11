Esporte América-MG vence, sobe na tabela e aumenta drama do Grêmio no Z4 O América-MG chega a 44 pontos, salta na tabela e deixa o rebaixamento bem longe, enquanto o Grêmio para nos 29 pontos e segue como penúltimo na tabela

O América-MG está cada vez mais próximo de garantir, matematicamente, a permanência da Série A. E o Grêmio ficou ainda mais perto do rebaixamento. Tudo por conta da vitória mineira, neste sábado (13), em Belo Horizonte. O jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro foi aberto, com emoção desde o início, e polêmicas de arbitragem. No fim, o placar de 3 a 1 resume o...