Esporte América-MG x Atlético-GO: Dragão busca número mágico em BH Time goiano tenta frear arrancada do Coelho, fora de casa, para se afastar da zona de rebaixamento

O Atlético-GO está nadando em alto mar e sente a água subir, fazendo-o correr risco de se afogar. Ao mesmo tempo, se conseguir nadar bem, poderá chegar vivo e salvo à terra firme. Esta comparação simples explica o momento do Dragão nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Para subir na pontuação e se aproximar do chamado “número mágico”, repetido pelo técnico Marcelo...