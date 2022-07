O Goiás tenta iniciar uma sequência de vitórias seguidas na Série A para abrir vantagem para a zona de rebaixamento (Z4). O time esmeraldino faz confronto direto com o América-MG, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Independência, a partir das 18 horas deste domingo (3).

A equipe goiana chega para o confronto contra o América-MG após uma semana livre para treinos e vindo de vitória (1 a 0) sobre o Cuiabá, em outro duelo direto que disputou.

(No fim deste texto: prováveis escalações, onde assistir, arbitragem)

Contra o Coelho, o clube esmeraldino espera vencer pela segunda vez seguida para seguir o objetivo de abrir vantagem para os quatro últimos colocados - nesta Série A, o time comandado por Jair Ventura venceu duas partidas seguidas apenas uma vez, quando bateu Atlético-GO e Santos, ambos por 1 a 0, nas rodadas 5 e 6.

“Os três pontos (em confronto direto contra o Z4) são os mesmos dos jogos difíceis que fizemos contra o Palmeiras e Atlético-MG, por exemplo, que são equipes que brigam pelo título. Temos de encarar com a mesma seriedade e importância”, comentou o técnico Jair Ventura, que, contra o América-MG, volta a contar com o lateral direito Maguinho que retorna de suspensão.

O treinador também deve ter o retorno do atacante Nicolas entre os relacionados. O vice-artilheiro do Goiás no ano, com 11 gols, está recuperado de um problema muscular e deve ser novidade no banco de reservas. Ele não atua desde a 9ª rodada, no dia 6 de junho, quando o time esmeraldino venceu o Botafogo por 2 a 1, fora de casa.

Adversário do Goiás neste domingo (3), o América-MG chega embalado para o duelo após golear o Botafogo por 3 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Coelho pode, em caso de vitória, ultrapassar o time goiano na classificação e tem o objetivo de vencer para também encerrar uma sequência de cinco jogos sem ganhar na Série A.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Marlon Lopes, Raul Cáceres, Luan Patrick e Patric; Lucas Kal, Pedrinho, Juninho, Alê e Everaldo; Wellington Paulista. Técnico: Vagner Mancini.

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Maguinho, Matheus Sales (Caio Vinícius), Dieguinho, Elvis e Juan; Pedro Raul e Vinícius. Técnico: Jair Ventura

Local: Arena Independência (Belo Horizonte/MG)

Data: 3/7/2022 (domingo)

Horário: 18 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira/RN

Assistentes: Jean Marcio dos Santos/RN e Lorival Candido das Flores/RN

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN