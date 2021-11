Esporte 'Amanhã somos todos Flamengo', diz Bolsonaro, que já se declarou palmeirense antes Bolsonaro já se declarou palmeirense, mas é frequentemente visto em estádios vestido a camisa de outros clubes

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta sexta-feira (26) torcer pela vitória do Flamengo na final da Copa Libertadores, que será disputada neste sábado (27) contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai. Bolsonaro já se declarou palmeirense, mas é frequentemente visto em estádios vestido a camisa de outros clubes, inclusive a do rubro-negro carioca. Em uma de...