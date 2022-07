O Goiás apresentou o lateral esquerdo Sávio, de 27 anos, que chegou ao clube emprestado pelo Rio Ave, de Portugal, e poderá ser inscrito como jogador esmeraldino a partir de 18 de julho. Amigo do goleiro Tadeu, Sávio quer mostrar serviço nos próximos meses para provocar na diretoria esmeraldina o desejo de adquiri-lo em definitivo.

Revelado nas categorias de base da Ferroviária, de Araraquara-SP, Sávio conheceu o goleiro Tadeu quando dividiam o vestiário e até a mesma moradia. O novo lateral esquerdo do Goiás disse que recebeu boas informações do amigo sobre o novo local de trabalho. Enquanto Tadeu acaba de renovar o contrato até o fim de 2026, Sávio quer mostrar que é capaz de ficar no clube após esses quatro meses que terá para apresentar seu futebol pelo esmeraldino.

"O Tadeu acabou de renovar agora (contrato) e falei para que se eu renovar, daqui não quero sair mais. Pela estrutura que o clube tem e o trabalho que eles fazem, não podemos largar de mão beijada. Com a dimensão desse clube, temos de trabalhar no limite par conquistar muitas coisas", disse Sávio.

O jogador, mineiro de Palma, chega ao Goiás para disputar posição na lateral esquerda, que tem como opções Danilo Barcelos, Hugo e o jovem Juan. No entanto, Jair Ventura também utilizou o atacante Dadá Belmonte improvisado na posição em boa parte da campanha na Série A. "Vou ter de trabalhar para conquistar a confiança do professor Jair (Ventura) e ajudar meus companheiros também, treinando e treinando bem para fazer eles desempenharem o máximo deles. Não vai ajudar só eles, mas também o Goiás", comentou Sávio.

Sávio explicou que tem como característica jogar mais na linha defensiva, como um lateral mesmo, mas que também jogou como zagueiro em Portugal. "Sempre joguei mesmo na linha de marcação, como um lateral mesmo. Em Portugal estava jogando como zagueiro pela esquerda. Vim para o Goiás, um time muito bom, e tenho semanas para me adaptar à forma que o professor vai precisar", explicou.