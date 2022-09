A seleção brasileira já sabe onde fará seu amistoso contra a Tunísia, no dia 27 de setembro. O jogo será disputado no estádio do PSG, o Parque dos Príncipes, como parte da reta final de preparação para a Copa do Mundo do Qatar. Os ingressos para o confronto já estão à venda no site do estádio.

Antes de encarar os tunisianos, a equipe comandada por Tite duela contra Gana, no dia 23. O local ainda não foi confirmado, mas a CBF tenta fechar um acordo por uma partida em Londres.

Será a primeira partida da seleção em 30 anos no estádio em Paris —o último foi uma vitória contra a França por 2 a 0, em um amistoso disputado no dia 26 de agosto de 1992.

Leia também

- Catar 2022: seleção tem brasileira inspiração e base na principal liga do mundo

- Seis jogadores da seleção vão movimentar R$ 2 bilhões em transferências

Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira, celebrou o amistoso contra a seleção africana — o Brasil enfrenta na fase de grupos do Mundial Camarões (equipe do mesmo continente), Sérvia e Suíça.

"Estamos muito satisfeitos por ter a chance de organizar uma partida contra a Tunísia com a ajuda da Federação Francesa de Futebol e do PSG. Será um prazer jogar na Europa", disse o dirigente.

"O Parque dos Príncipes é um lugar especial. Os jogadores brasileiros, os que jogam aqui em Paris ou na Liga dos Campeões, conhecem bem este estádio. É o melhor lugar!", concluiu.