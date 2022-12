A Fifa definiu nesta quinta-feira (15) os uniformes que Argentina e França usarão na final da Copa do Mundo do Catar. A seleção argentina, mandante, optou por uma mudança em seu uniforme tradicional, repetindo o conjunto que foi usado na final da última Copa América, quando venceu o Brasil no Maracanã.

A seleção argentina jogará com sua camisa principal, listrada em branco e azul celeste. O calção e os meiões são brancos. Assim, a França jogará com um uniforme todo azul-marinho, sendo apenas a camiseta parte do conjunto principal da equipe.

Além do título da Copa América, o conjunto escolhido pelos argentinos foi usado na Copa do Mundo contra a Holanda, nas quartas de final, e contra a Croácia, na semifinal.

Se o uniforme da Argentina parece sinônimo de boa sorte, o conjunto que será usado pelos franceses na final não parece ser o mais indicado neste sentido.

A única vez que a França usou essa combinação na Copa do Mundo foi contra a Tunísia, na terceira rodada da primeira fase -a única derrota dos comandados de Deschamps no Mundial.

Argentina e França entram em campo no próximo domingo (18), às 12h (de Brasília). Antes, no sábado (14), Marrocos e Croácia se enfrentam na disputa pelo terceiro lugar.