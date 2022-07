Faltam três rodadas e nelas será definida a sorte de representantes goianos na Série D do Brasileiro. No Grupo A5, o Anápolis (24 pontos) está garantido na próxima fase, mas poderá ficar em 1º lugar na chave, enquanto o Iporá (14 pontos) é o 5º colocado e luta para obter a vaga à próxima etapa.

Neste domingo (3), Anápolis e Iporá têm jogos importantes para definir o que terão de fazer nas rodadas finais. Outro clube goiano, o Grêmio Anápolis, é a grande decepção após ter sido campeão inédito do Goianão 2021 - soma oito pontos, na penúltima posição entre oito agremiações.

Classificado, o Anápolis disputa o jogo da cidade contra o Grêmio Anápolis, neste domingo (3), a partir das 16 horas, no Estádio Jonas Duarte. A arrancada do Anápolis começou com uma vitória de 3 a 1 sobre o GEA, há dois meses, no dia 30 de abril.

O Galo da Comarca busca o triunfo para se aproximar novamente do Brasiliense-DF (28 pontos). O time vem de empate de 1 a 1 fora, contra o Iporá, no Oeste goiano.

A antepenúltima rodada é decisiva para o Iporá, 5º colocado (14 pontos) e encarando como decisão a partida deste domingo (3), em Costa Rica (MS), diante da equipe local, que está a caminho da classificação - soma 17 pontos. O Lobo Guará terá de se expor para buscar três pontos fora, pois, na sequência, enfrenta outras duas forças: Brasiliense (em casa) e Operário-MT (fora).