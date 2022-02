Esporte Anápolis confirma avanço à 2ª fase do Goianão 2022 Além do Atlético-GO, Galo da Comarca é o outro time que confirmou classificação às quartas de final do Estadual

A vitória do Anápolis, por 1 a 0, contra o Grêmio Anápolis confirmou a classificação do Galo da Comarca às quartas de final do Goianão 2022. O time tricolor lidera o Grupo A e não pode ser mais alcançado por equipes fora da faixa de classificação. No Grupo B, o Atlético-GO foi o primeiro classificado à próxima fase do Estadual. Com 14 pontos, o Galo da ...