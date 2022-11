O Anápolis confirmou nesta sexta-feira (18) a comissão técnica do clube para o Goianão 2023. O treinador será Luiz Carlos Winck, que chegou ao Galo da Comarca em abril de 2021, segue no comando da equipe.

Neste período, Winck levou a equipe às quartas de final do Estadual duas vezes (2021, eliminado pelo Vila Nova, e 2022, caiu diante do Iporá quando era favorito) e na Série D 2022 (chegou à 2ª fase, mas não passou pelo Real Noroeste-ES). Ele estava dirigindo o Glória-RS na Copa Federação Gaúcha de Futebol. Assim, iniciará a terceira temporada seguida no Anápolis.

Ele terá como auxiliar técnico o ex-jogador e preparador físico Ângelo Luz. O preparador físico será José Lummertz. Tafarel Diniz é o treinador de goleiros e Cristiano Coelho foi contratado para ser o analista de desempenho. Garantido na Série D 2023, o clube terá calendário cheio no próximo ano.