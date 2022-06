Jogando em casa, esperava-se uma goleada do Anápolis sobre o Ação, do Mato Grosso, no Estádio Jonas Duarte, na noite desta segunda-feira (13), o Galo da Comarca não teve uma boa atuação diante de sua torcida, mas conquistou vitória, por 2 a 0, pela 9ª rodada do Grupo A5 da Série D do Brasileiro.

Os gols do tricolor foram marcados pelo zagueiro Tibúrcio no primeiro tempo e pelo meia Bernardo no segundo tempo.

Assim mesmo, o resultado mantém o Anápolis em boa posição na 1ª fase da competição, pois é vice-líder do Grupo A5, com 22 pontos, ao lado do Brasiliense-DF, que é melhor no critério de desempate do saldo de gols.

O próximo compromisso do Galo será domingo, em Costa Rica-MS, contra o time local.

Uma nova vitória aproxima a equipe goiana da classificação à próxima fase com boa antecedência até o fim da fase de grupos. Comandado pelo técnico Luiz Carlos Winck, o Anápolis conseguiu a vitória em casa jogando com Leandro; Fábio, Filipe, Tibúrcio (Lúcio), Léo Carvalho; Batista, Stefano, Zizu (Bernardo); Marcelinho (Sávio), Igor Bahia (Gustavo Vintecinco), Erick Bahia (Romarinho).