O Anápolis voltou a vencer na abertura do 2º turno da fase de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. O Galo da Comarca bateu o Ceilândia, por 2 a 1, fora de casa, e assumiu a liderança do Grupo A5 da competição nacional.

Mesmo atuando no Estádio Abadião, o Anápolis confirmou a boa fase e abriu vantagem ainda no primeiro tempo com gols de Erick Bahia e Igor. Na etapa final, o time mandante descontou com David.

Com o resultado, o Anápolis chegou aos 19 pontos e agora torce por um tropeço do Brasiliense, que joga fora de casa contra o Costa Rica-MS.

No outro jogo da rodada, o outro representante de Anápolis esteve em campo. O Grêmio Anápolis recebeu o Operário, de Várzea Grande (MT) e empatou, sem gols. Esse foi o quarto empate do Grêmio Anápolis em oito jogos disputados nesta Série D. A Raposa aparece na 6ª colocação, com sete pontos.

Em busca de se aproximar da faixa de classificação, o Iporá visita a equipe do Ação-MT na tarde deste domingo (5). O Lobo Guará tem seis pontos e encara a única equipe que ainda não pontuou na chave. Uma vitória deixará o Iporá a dois pontos do G-4.