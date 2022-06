Depois de sete rodadas disputadas na Série D do Brasileiro, o que equivale a metade da 1ª fase, o Anápolis tem um dos melhores aproveitamentos entre os 64 clubes que disputam o torneio nacional.

O Galo da Comarca tem a terceira melhor campanha (16 pontos), atrás só do Brasiliense (16 pontos, mas com maior saldo de gols) e Retrô-PE (17 pontos). A meta da equipe tricolor é manter a produtividade apresentada nas sete partidas, garantir uma boa posição no Grupo A5 para, na 2ª fase, fazer a decisão da vaga em casa.

Um dos segredos do Anápolis é a manutenção da base do elenco que se destacou no Goianão, mas que foi surpreendido pelo Iporá no Estádio Jonas Duarte, nas quartas de final. O clube também manteve a comissão técnica, dirigida pelo técnico Luiz Carlos Winck.

“Tivemos uma eliminação precoce no Goiano, mas batemos o Goiás na Serrinha. O elenco é bom, não tem só onze titulares. Nós fizemos alguns ajustes e esperamos continuar a boa campanha”, disse o presidente do Anápolis, Marlon Caiado. Segundo ele, aos poucos a torcida também está retornando aos jogos no Jonas Duarte.

Reforçaram o time alguns jogadores, como o lateral Léo Carvalho, o goleiro Leandro, os atacantes Marcelinho e Igor Bahia. O Galo da Comarca está invicto há seis jogos - um empate e cinco vitórias seguidas. No último jogo, vitória sobre o Ceilândia-DF por 2 a 0, em Anápolis.

O compromisso seguinte será novamente com o Ceilândia-DF. Dessa vez, na casa do adversário, neste sábado (4), às 16h30. Os outros representantes goianos na Série D, Iporá e Grêmio Anápolis, têm seis pontos cada e estão em situação difícil na chave, atrás do Brasiliense-DF, Anápolis, Costa Rica-MS, Ceilândia-DF e Operário-MT.

Apesar disso, o Iporá ainda sonha com um 2º turno bem diferente da primeira metade.

“Agora, temos sete finais pela frente. Vamos em busca dessa classificação para a próxima fase da Série D, que é algo no qual almejamos”, declarou o lateral esquerdo Ramón, do Iporá.