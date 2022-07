O Anápolis fechou a 1ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro com empate de 1 a 1 contra o Brasiliense-DF, na tarde deste domingo (17), garantiu a 2ª colocação no Grupo A5 com 25 pontos e decide em "casa" a vaga na próxima etapa do torneio, em que terá como adversário o Real Noroeste-ES em dois jogos.

O detalhe é que a partida decisiva deverá ser disputada em Goiânia, provavelmente no Estádio Olímpico, pois o Estádio Jonas Duarte sedia a ArraiaAna, evento festivo alusivo ao aniversário de 115 anos de Anápolis, entre os dias 27 a 31 de julho.

Mesmo jogando no campo do adversário, líder geral da Série D, o Galo da Comarca abriu o placar aos 5 minutos. Após escanteio, o estreante Marcílio desviou a bola contra a própria meta e fez gol - Anápolis 1 a 0. A equipe tricolor segurou a vantagem até os 47 minutos, quando o meia Zotti cobrou falta e empatou para o Brasiliense. O Anápolis lamentou não ter garantido a vitória, pois completou cinco jogos sem vencer na Série A.

A equipe do Anápolis, comandada pelo técnico Luiz Carlos Winck, jogou com Leandro; Fábio, Felipe Chaves, Márcio Luiz, Léo Carvalho (Hugo); Batista, Stefano, Zizu (Ariel); Romarinho (Bernardo), Gustavo Vintecinco (Ígor Bahia), Erick Bahia (Tony Junior). Foi um bom teste para o time goiano, pois enfrentou uma equipe com jogadores experientes e conhecidos no futebol goiano, como o zagueiro Preto Costa (ex-Goiás), o meia Zotti (ex-Crac e Vila Nova) e o atacante Marcão (ex-Atlético-GO).

Nas outras partidas que envolveram os clubes goianos, o Grêmio Anápolis se despediu com goleada de 4 a 1 sobre a Ação-MT, no Estádio Jonas Duarte, e terminou em penúltimo lugar com 14 pontos, decepcionando mais uma vez - por muito pouco, o campeão do Goianão (2021) não foi rebaixado nesta temporada no Estadual. Em Várzea Grande-MT, no Estádio Dito Souza, o Iporá foi batido por 1 a 0 pelo Operário-MT, que garantiu a vaga. No Grupo A5, os quatro times classificados são Brasiliense-DF (33 pontos), Anápolis (25), Costa Rica-MS (21) e Operário -MT (21 pontos).