Esporte Anápolis impõe primeira derrota ao Grêmio Anápolis e lidera Em jogo amarrado, Galo da Comarca consegue vitória magra, por 1 a 0, e assume a ponta do Grupo A do Campeonto Goiano

O Anápolis venceu o Grêmio Anápolis, por 1 a 0, no confronto anapolino na noite desta quarta-feira (16), no Estádio Jonas Duarte e assumiu a liderança do Grupo A do Campeonato Goiano.O Galo da Comarca chegou ao resultado com um gol marcado por Vandinho, aos 33 minutos do 1º tempo. Após ótima trama pelo lado direito do campo, a bola foi cruzada rasteira para a área e...