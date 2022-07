O Grêmio Anápolis surpreendeu o Anápolis neste domingo (3) e venceu o Anápolis, por 1 a 0, no Estádio Jonas Duarte, quebrando a invencibilidade de 11 jogos do Galo da Comarca no Grupo A5 da Série D Brasileiro.

Na outra partida da chave, o Iporá não conseguiu pontuar em Costa Rica-MS. Ao contrário, foi derrotado por 1 a 0 no Estádio Laertão e se distancia da classificação, pois terá de vencer adversários difíceis nas duas últimas rodadas.

Neste Grupo A5, o Brasiliense se classificou e lidera com 31 pontos, seguido por Anápolis (24 pontos), Costa Rica-MS (20 pontos), Operário-MT (15 pontos), Ceilândia-DF e Iporá-GO (14 pontos), Grêmio Anápolis (11 pontos) e Ação-MT (4 pontos). Só restam mais duas rodadas.

O Costa Rica praticamente encaminhou a classificação. A vaga restante ficará em disputa, principalmente, por Operário-MT, Ceilândia-DF e Iporá.

Derrotado em casa, o Anápolis já estava garantido na próxima fase, mas não venceu nos últimos jogos. O Grêmio esboça a reação, chega a 11 pontos, mas se mantém em situação complicada para disputar a classificação.

Phellipe Costa fez o único gol da vitória do Grêmio Anápolis, enquanto o volante Batista, do Anápolis, foi expulso em partida marcada pelo equilíbrio.