Esporte Anápolis recebe liga para desenvolvimento do tênis Evento será realizado Avant Tennis Clube Anápolis, entre os dias 28 e 29 de maio

Anápolis recebe nos dias 28 e 29 de maio a Liga Tênis 10, evento criado para o desenvolvimento da modalidade no Brasil. Será a primeira vez que o projeto desembarca no Estado, após passar por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e países europeus como Áustria e Eslovênia. As informações sobre inscrições para o torneio podem ser consultadas por ...