Anápolis e Aparcidense não saíram de um empate, por 0 a 0, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Jonas Duarte. Com o resultado, as equipes seguem dentro da faixa de classificação para as quartas de final do Campeonato Goiano.

Melhor para a Aparecidense, que viu o goleiro Gabriel fechar o gol e impedir a derrota do Camaleão. O time mandante teve, ao menos, quatro oportunidades claras para abrir o placar, mas esbarrou na noite inspirada de Gabriel.

Com o ponto conquistado, a equipe de Aparecida de Goiânia voltou a ocupar a 3ª colocação, com 16 pontos, e segue em busca do objetivo de terminar a fase de classificação entre os quatro primeiros colocados na tabela.

Para o Anápolis ficou um gosto amargo, pois o Galo criou boas oportunidades para sair vitorioso de campo, mas não conseguiu furar o bloqueio adversário. Com o empate, o Anápolis está na 6ª colocação com 14 pontos conquistados e vai terminar a 9ª rodada na 6ª colocação na tabela.

Na próxima rodada, a Aparecidense encara o Iporá no domingo (12), às 15h30, no Ferreirão e pode confirmar sua vaga nas quartas de final.

O Anápolis visita o Goianésia, também no domingo (12), às 18 horas, no Estádio Valdeir José de Oliveira. O Galo da Comarca também terá a oportunidade de se garantir entre os oito classificados para as quartas de final do Campeonato Goiano com antecedência.