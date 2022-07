Dois dos sete clubes goianos que estão na disputa, por alguma divisão, do Campeonato Brasileiro se despedem da temporada neste domingo (17). Na Série D, Iporá e Grêmio Anápolis entram em campo para cumprir tabela na última rodada do Grupo 5. O Anápolis, por sua vez, tenta confirmar a 2ª colocação da chave. Todos os duelos dos clubes da chave serão às 16 horas.

O jogo que ainda vale para uma equipe goiana será no Estádio Abadião. Contra o Brasiliense, o Anápolis busca um ponto para confirmar a vice-liderança da chave e pegar, teoricamente, um adversário mais fácil no início dos duelos mata-mata.

O Galo da Comarca pode até garantir a posição com derrota, desde que o Costa Rica-MS tropece contra o Ceilândia.

O Anápolis vive o momento mais conturbado na Série D. Após garantir classificação à fase eliminatória, o Galo da Comarca não venceu nos quatro jogos seguintes e ligou o alerta a respeito do desempenho da equipe, que caiu e resultou na perda de pontos que afastaram o time da briga pela liderança do Grupo 5.

Como não possui posição confirmada no Grupo 5, o Anápolis ainda não sabe qual será o adversário na próxima fase da Série D. O Galo da Comarca vai enfrentar um rival do Grupo 6 no início dos duelos eliminatórios. Pouso Alegre-MG, Bahia de Feira-BA, Real Noroeste-ES e Nova Venécia-ES podem ser o adversário.

Essa é a 3ª participação do Anápolis na Série D, a primeira no atual formato (fase de grupos com 14 rodadas antes dos duelos eliminatórios). Nas duas anteriores, o time goiano avançou ao mata-mata apenas em 2016 quando parou nas oitavas.

Diferente do Anápolis, o Iporá e o Grêmio Anápolis entram em campo para encerrar a temporada. As equipes não fizeram boas campanhas na Série D e em boa parte do campeonato estiveram longe da disputa pela classificação. O Lobo Guará chegou a flertar com uma reação, mas sem sucesso após quatro rodadas seguidas sem vencer.

O Iporá encerra a participação na Série D contra o Operário-MT, fora de casa. O time do Mato Grosso precisa vencer para classificar. O Grêmio Anápolis recebe o Ação-MT, lanterna do Grupo 5, no Jonas Duarte.