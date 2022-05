Esporte Anápolis vence confronto direto e retoma 2ª posição no Grupo 5 Galo da Comarca colou na briga pela liderança e segue firme na faixa de classificação

O Anápolis venceu o confronto direto contra o Ceilândia, por 2 a 0, e colou na briga pela liderança do Grupo 5. O duelo que encerrou o 1º turno da chave foi disputado no Estádio Jonas Duarte, na noite desta segunda-feira (30). O atacante Igor Bahia, de pênalti, e o zagueiro Márcio Luiz marcaram os gols da vitória goiana. Com o resultado, o Anápolis chegou aos 16 pontos e reassume a 2ª colocação do Grupo 5. O Galo da...