Esporte Anápolis vence o Ação-MT e segue na faixa de classificação Galo da Comarca bateu a equipe do Mato Grosso, por 3 a 2, e assume a 2ª colocação do Grupo 5 da Série D

O Anápolis venceu o Ação-MT, por 3 a 2, neste domingo (22) e assumiu a 2ª colocação do Grupo 5 da Série D. Zizu, Marcelinho e Eric Bahia marcaram os gols do time goiano, que sofreu tentos de Nilton e Lorran. A partida foi disputada no Estádio Dito Souza. Com o resultado, o Anápolis chega aos 13 pontos e vai terminar a 6ª rodada na vice-liderança do Grupo 5. O lí...