No duelo entre o que era o ataque mais positivo do Goianão, o Atlético-GO, e a defesa menos vazada, o Anápolis, quem levou a melhor foi a equipe do interior na noite desta quarta-feira (25), no Estádio Antônio Accioly. O Galo mostrou ousadia no segundo tempo e virou para 2 a 1 o jogo que perdia do Dragão, chegando à segunda vitória seguida no Estadual, além de obter bons resultados contra os clubes da capital – empatou com Vila Nova e Goiás (por 1 a 1) e superou o Dragão.

Luiz Fernando abriu o placar, mas Ariel e o gigante Gonzalo (2,04m), atacante com jeito de jogador de basquete ou vôlei, fizeram os gols da virada e da vitória do Galo da Comarca.

O Anápolis chega a oito pontos e quebra a invencibilidade de um desfigurado time atleticano. As mudanças do técnico Eduardo Souza, que pretende observar jogadores neste início de ano, não surtiram efeito.

No segundo tempo, a equipe caiu de rendimento, não criou nada e passou a irritar a torcida presente ao jogo. A derrota em casa deve servir de lição e para se tirar as conclusões da comissão técnica e da diretoria atleticana. O Dragão volta a jogar em casa neste sábado (28), diante da Aparecidesnse.

Em casa, o Atlético-GO colocou à prova a liderança e a invencibilidade no Goianão. O técnico Eduardo Souza manteve o rodízio de jogos anteriores. O Dragão teve cinco novidades: Ramon Menezes (zagueiro), Moraes Júnior (lateral esquerdo), Felipe Vizeu (atacante) e Bruno Tubarão (meia-atacante), desde o começo da partida.

Antes dos 10 minutos, o zagueiro Emerson Santos se contundiu. Foi substituído por Iago, estreante na noite e que não fez boa partida, pois falhou no gol de empate do Anápolis.

Quem aproveitou bem a chance foi o atacante Kelvin. Aberto pelos lados do campo, se movimentou, foi opção para as descidas dos laterais e fez bons cruzamentos. Num deles, Luiz Fernando subiu mais alto que os adversários e cabeceou no canto – Atlético-GO 1 a 0, aos 30 minutos.

Terceiro gol de Luiz Fernando no Estadual. O atacante foi participativo e poderia ter marcado pelo menos mais uma vez na etapa inicial.

O Anápolis, bem organizado e distribuído no campo, tem time rápido e desperdiçou duas chances. Ariel, na primeira delas, chutou para fora. Na outra, Wandinho ganhou na velocidade, chutou rasteiro e Ronaldo salvou com o pé.

No segundo tempo, o técnico Luiz Carlos Winck adiantou o jovem time do Anápolis e passou a usar mais os cruzamentos para o grandalhão Gonzalo, de 2,04m. O jogador ganhou alguns lances pelo alto e levou perigo à meta de Ronaldo.

O Dragão caiu muito de produção e praticamente não atacou com perigo. Merecidamente, o Anápolis chegou ao empate.

Na bola pelo alto, Iago não conseguiu afastar a bola, Ariel tirou o zagueiro da jogada com classe e chutou rasteiro – 1 a 1, aos 25 minutos. Foi premiada a ousadia do Galo da Comarca, que mostrou vontade de vencer. Gonzalo recebeu na entrada da área, chutou e contou com o desvio leve de Léo Gomes. A bola alta surpreendeu Ronaldo – 2 a 1 Anápolis, aos 42 minutos.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares (Vinícius Lago), Emerson Santos, Ramon Menezes, Moraes Júnior; Thiago Medeiros (Leo Gomes), Mikael, Bruno Tubarão (Vico); Kelvin (Airton), Felipe Vizeu, Luiz Fernando. Técnico: Eduardo Souza

Anápolis: Márcio Fernandes; Fábio, Igor Matheus, Rafael (Tibúrcio), Davi; Vinícius (Diego Bispo), Elyeser, Ariel (Eduardo Ninja); Wandinho (Douglas), Gonzalo, Tito (Cazzeta). Técnico: Luiz Carlos Winck

Local: Estádio Antonio Accioly (Goiânia-GO). Árbitro: Jefferson Ferreira. Assistentes: Tiago Gomes e Adriano Mendes. Gols: Luiz Fernando aos 30 minutos do 1º tempo; Ariel aos 25 minutos e Gonzalo aos 42’ do 2º tempo.