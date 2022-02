Esporte Anápolis x Goiás: liderança em jogo no Jonas Duarte Contra o Anápolis, Goiás terá equipe descansada, após poupar jogadores diante da Jataiense, e pode ter estreia do meia-atacante Luan

Goiás e Anápolis medem forças na noite desta quinta-feira (24), às 19h30, pela liderança geral do Campeonato Goiano. Donos dos melhores aproveitamentos entre os 12 clubes da competição, equipes buscam terminar a 1ª fase na liderança para decidir as próximas fases como mandantes. Além da importância dentro do Grupo A, a partida também é um teste de fogo para o Goiás às...