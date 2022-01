Esporte Anápolis x Goianésia: times renovados na abertura do Grupo A Galo da Comarca e Azulão duelam nesta terça-feira (25), no estádio Jonas Duarte, a partir das 20h30

Nos últimos cinco anos, Anápolis (2016) e Goianésia (2020) foram dois times do interior que mais se aproximaram do título do Goianão, sem contar, claro, a equipe de fora da capital que conseguiu isso, o Grêmio Anápolis. A tão sonhada conquista local não veio para Galo da Comarca e Azulão, mas os dois chegaram perto e só perderam a final, para times da capital, nos pê...