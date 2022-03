Esporte Anápolis x Iporá é único cruzamento do interior nas quartas do Goianão Equipes disputam vaga à semifinal com campanhas distintas e se mostraram competitivas

Anápolis x Iporá será o único cruzamento entre times do interior nas quartas de final. As equipes disputam vaga à semifinal com campanhas distintas, mas se mostraram competitivas. Os dois clubes, pelas campanhas de 2021, garantiram a vaga na Série D. O Anápolis foi vice-líder do Grupo A e surpreendeu com elenco jovem, comandado pelo técnico e ex-jogador Luiz Car...