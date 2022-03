Esporte Anápolis x Iporá: equilíbrio no Jonas Duarte Duelo do interior tem jogo decisivo em Anápolis após empate por 1 a 1 em Iporá

O empate no jogo de ida das quartas de final do Goianão já dá uma dimensão do equilíbrio entre Anápolis e Iporá no cruzamento em que necessariamente sairá um classificado do interior do Estado à fase semifinal - em todos os outros confrontos da fase, há disputa entre capital e interior. Isso será definido na tarde deste domingo (13), às 16 horas, no Estádio Jonas Duarte, e...