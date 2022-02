Esporte Anápolis x Morrinhos: Galo da Comarca busca 1º lugar No Jonas Duarte, os comandados de Luiz Carlos Winck desafiam o 2º pior visitante do Goianão 2022

Destaque na fase de classificação do Goianão 2022, o Anápolis segue a busca pela liderança do Grupo A, neste domingo (20). No Jonas Duarte, o Galo da Comarca enfrenta o Morrinhos, a partir das 16 horas, e pode terminar a 8ª rodada no topo do Grupo A.Para isso ocorrer, o Anápolis precisa vencer e torcer por tropeço do Goiás, que visita a Jataiense, ou empatar com o ...