Vila Nova e Anápolis se enfrentam no segundo jogo deles neste início de Goianão. O Tigre quer melhorar o desempenho e dar sequência ao bom início de Estadual. O Galo da Comarca quer corrigir erros, evoluir e buscar recuperação após derrota no primeiro jogo da competição. Os times duelam neste sábado (14), no Jonas Duarte, em Anápolis, a partir das 16h30, na abertura da 2ª rodada.

(Confira, no fim deste texto, onde assistir, escalações, arbitragem e ingressos)

O lado vilanovense não tem segredo. Após a goleada no clássico sobre o Goiânia por 3 a 0, o Vila Nova tem o plano de dar sequência aos pontos positivos apresentados diante o time alvinegro. O principal fator que o técnico Claudinei Oliveira deseja ver melhorar é a intensidade da equipe colorada.

Contra o Goiânia, especialmente no primeiro tempo, o Vila Nova marcou alto, pressionou a saída de bola do adversário e conseguiu ter controle da partida. Na avaliação do treinador, manter e melhorar esse fator será importante para o Tigre vencer jogos neste início de Goianão e permitir que ele rode a equipe, dando oportunidade para grande parte dos jogadores.

“Cada adversário se comporta de maneira diferente, por isso vamos procurar nos ajustar a cada adversário. Queremos pressionar alto, não deixar o adversário jogar, não ter posse só para ter. Vamos ajustar, temos formas de atuar, variações táticas com os jogadores que vão estrear. Vamos usar assim que possível, mas neste início será importante dar uma cara e confiança para o elenco”, comentou Claudinei Oliveira.

Mandante, o Anápolis tem pensamento semelhante, mas com necessidade maior de resposta após perder na estreia do Goianão. Contra o Inhumas, o Galo da Comarca jogou bem, controlou boa parte da partida, mas não foi efetivo e sofreu o gol da derrota no final do duelo.

Com estilo de jogo ofensivo, o Anápolis procurou fazer ajustes na criação e finalização de jogadas durante a preparação para o jogo deste sábado (14). O técnico Luiz Carlos Winck não tem desfalques, mas pode fazer até três mudanças para o confronto contra o Vila Nova.

As dúvidas do treinador são na lateral esquerda, posição de primeiro volante e no ataque. Davi, Ariel e Gustavo foram bem no último treino, na sexta-feira (13), e podem ser novidades na formação do Galo da Comarca.

O Galo da Comarca é o time do interior, entre os que estão na disputa do Goianão 2023, que o clube colorado mais enfrentou ao longo da história.

O retrospecto geral é de 173 jogos, com 101 vitórias para o Vila Nova, 37 empates e 35 triunfos do Anápolis. As equipes se enfrentam desde 1949.

Ficha técnica

Jogo: Anápolis x Vila Nova

2ª rodada do Campeonato Goiano

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis/GO).

Data: 14/1/2023 (sábado).

Horário: 16 horas.

Árbitro: Jean Carlos Narciso.

Assistentes: Leone Carvalho e Márcio Marques.

Ingressos: R$ 50 (arquibancada coberta) e R$ 20 (arquibancada descoberta e visitantes).

Transmissão: DAZN

ANÁPOLIS: Rodrigo; Fábio, Igor, Rafael Costa e Cazzetta (Davi); Diego Bispo (Ariel), Felipe Dias e Elyeser; Kiko (Gustavo), Gonzalo e Tito. Técnico: Luiz Carlos Winck.

VILA NOVA: Vanderlei; Marcelinho, Rafael Donato, Jordan e Diego Renan; Ralf, Rickson e Marlone; Lourenço, Neto Pessoa e Vinícius Leite. Técnico: Claudinei Oliveira.