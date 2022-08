Três partidas abrem a 2ª rodada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano na tarde deste domingo (14), nas cidades de Goiânia, Anápolis e Bom Jesus de Goiás. Vencedoras na rodada de abertura da competição, Anapolina e Aseev buscam ampliar a pontuação para terminar a rodada na liderança na Segundona.

Ao mesmo tempo, Itumbiara, Goiânia, Jaraguá empataram na estreia e também estão de olho na primeira vitória, enquanto o Inhumas jogará pela reabilitação após ter sido derrotado na estreia.

Na quarta-feira (17), Aparecida x Cerrado fecham a rodada, à noite, em Aparecida de Goiânia, no Estádio Annibal Batista de Toledo.

O Goiânia volta a jogar neste domingo (14), às 16 horas, no Estádio Olímpico, onde recebe a Aseev (Guapó), líder do torneio após goleada de 4 a 1 sobre o Aparecida. O Galo vem de empate sem gols com o Cerrado e apresenta a principal atração do fim de semana, a estreia do atacante Walter, de 33 anos.

Mesmo fora do peso - o jogador revelou na apresentação que está sete quilos acima do ideal -, Walter reforça o Goiânia com experiência e possibilidade de ter um especialista nas conclusões de fora da área. Walter disputou 123 jogos por clubes goianos (Goiás e Atlético-GO), pelos quais marcou 53 gols.

Além da Aseev, vitoriosa na estreia, a Anapolina também busca o segundo triunfo. A Xata jogará em casa, no Estádio Jonas Duarte, diante do Jaraguá, às 16 horas. Na abertura, a Rubra venceu fora o Inhumas, por 1 a 0, com gol de pênalti no final. O Jaraguá empatou em casa (1 a 1 com o Itumbiara).

Sem poder jogar no Estádio JK, o Itumbiara está usando o Estádio Gilmar Alves, em Bom Jesus de Goiás, como casa. O Gigante da Fronteira recebe o Inhumas, às 15h30. As duas equipes também buscar a primeira vitória na Segundona.