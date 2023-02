O Brasil voltou a ser campeão do Sul-Americano Sub-20 depois de 12 anos. Naquela equipe de 2011 havia garotos que se tornaram grandes nomes do futebol mundial. O que cria uma ilusão positiva sobre o futuro do elenco atual.

Neymar, Casemiro, Danilo, Alex Sandro, Lucas Moura e Oscar estavam no elenco que foi campeão. Os quatro primeiros estiveram na Copa do Qatar.

As promessas desse time campeão são Andrey e Vitor Roque, já se destacaram em grandes clubes nacionais. Andrey joga na posição de Casemiro e Vítor Roque é o atacante que a Europa cobiça, como era Neymar.

Leia também

+ Brasil perde espaço e põe 26 jogadores na fase final da Champions

Andrey tem sido disputado por Palmeiras, Inter e Corinthians para um possível empréstimo. O ex-Vasco foi vendido recentemente para o Chelsea, mas ainda não tem a 'licença de trabalho' da Inglaterra.

Já o jogador do Athletico-PR, é citado pelas mídias espanholas como alvo do Barcelona. E não é só lá. Arsenal, Chelsea e Newcastle da Inglaterra também monitoram o jogador, assim como o PSG.

Essa foi a 12ª conquista da seleção brasileira na história da competição e ela aconteceu de forma invicta. Com o resultado, o Brasil também se classificou para o Mundial Sub-20, que vai acontecer em maio, na Indonésia.