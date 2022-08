Nesta quinta-feira (18), o meia-atacante Kelvin, do Atlético-GO, completou 25 anos. Mesmo no ambiente de abatimento no CT do Dragão, por causa da eliminação do nas quartas de final da Copa do Brasil, o jogador procurou mostrar confiança no futuro do clube na Série A e na Copa Sul-Americana.

Kelvin entrou em alguns jogos do Brasileirão, mostrou desenvoltura e fez um gol na goleada de 4 a 1 sofrida para o Athletico-PR, em Curitiba. Contratado junto ao ABC-RN, que disputa a Série C, o jogador se diz disposto a buscar um espaço no elenco. Ele só pode jogar na Série A.

"É um sonho. Sempre tive o sonho de jogar a Série A do Brasileiro. Agradeço o Atlético-GO a oportunidade de estar realizando este sonho. Estou vindo da Série C (do ABC-RN), temos muito o que aprender com os jogadores. Mas estou muito feliz de estar aqui representando um grande clube como o Atlético-GO", destacou o jogador atleticano.

Contra o Botafogo, no empate de 0 a 0 no Rio, Kelvin foi um dos poucos jogadores a arriscar chutes à meta do goleiro Gatito Fernández.

Agora, o meia-atacante pretende se preparar bem para o jogo de domingo (21), diante do Cuiabá-MT, no Estádio Antonio Accioly. "Temos de levar de aprendizado para este jogo (Cuiabá-MT), que é disputar a competição firmes e fortes. Não conseguimos fazer realmente um bom jogo (em São Paulo, na goleada de 4 a 0 para o Corinthians), mas tirar o que for de bom para não cometer o mesmo erro", afirmou o meia-atacante.

Kelvin pode ser opção para domingo (21) caso o meia Jorginho não se recupere de dores no tornozelo esquerdo. Ele foi substituído em São Paulo. "Acredito que temos um bom tempo de trabalho para organizar tudo o que o professor Jorginho tem a ideia de fazer. Isso é uma boa vantagem para nós."

Porém, tudo será feito por ele conforme o momento dos colegas de trabalho e as decisões da comissão técnica, além da produtividade dele nos treinos. "Primeiramente, é respeitar o momento dos outros atletas. Isso é o mais importante. Vou entrar, fazer a minha parte e ajudar os meus companheiros da melhor forma possível. Se vier a titularidade, ficarei muito feliz. Mas vou procurar fazer o meu trabalho", frisou o jogador do Dragão.