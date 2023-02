Aniversariante neste sábado (4), o técnico Eduardo Souza afirmou que vai fazer rodízio no time do Atlético-GO que disputa o clássico contra o Goiânia, neste domingo (5), no Estádio Olímpico.

As duas equipes tradicionais da capital goiana jogam a partir das 10h30, em partida cujo mando de campo será do Goiânia e que relembra o primeiro embate entre ambos!, no dia 31 de julho de 1938, no antigo campo do Atlético-GO (Estádio Antônio Accioly). Ou seja são 85 anos de história e isso foi lembrado pelo treinador atleticano na manhã deste sábado (4), dia em que completou 42 anos.

Eduardo Souza fez uma descrição minuciosa do Galo, lembrou que já trabalhou com jogadores como Olívio, Júnior Ramos e Nilson Júnior e justificou que volta a fazer mudanças no Dragão porque há alguns jogadores desgastados e outros que vieram de uma sequência de atuações após passarem parte do ano passado se recuperando de contusões e cirurgias.

O treinador do Dragão começa o rodízio pelo qual Ronaldo, após seis participações seguidas no time, será poupado e substituído por Diego Loureiro, que fechou a temporada passada entre os titulares. Na zaga, Ramon Menezes fica no banco, também como uma medida de precaução, para dar nova chance ao jovem zagueiro Michel. No meio de campo, Bruno Tubarão pela primeira disputou um jogo completo neste ano na vitória sobre o Crac por 1 a 0. Autor do gol do trunfo, Moraes Junior deve iniciar a partida no lugar de Tubarão.

No ataque, o goleador Luiz Fernando, também utilizado seguidamente nos jogos recentes, deve ficar no banco, o que pode ser repetido com Felipe Vizeu. Assim, Kelvin e Daniel podem começar jogando. Eduardo Souza revelou que, à exceção de Ronaldo, os outros atletas poupados no início da partida deverão ser lançados no decorrer dela. A provável formação do Dragão deve ter: Diego Loureiro; Rodrigo Soares, Lucas Gazal, Michel, Jefferson; Rhaldney, Moraes Junior, Shaylon; Airton, Felipe Vizeu (Daniel), Kelvin.

No último dia de preparação ao clássico, Eduardo Souza elogiou o nível técnico do Goianão, lembrou nomes de alguns jogadores que se destacam em equipes do interior e ressaltou o carinho e a afinidade que tem com o Atlético-GO, clube em que passou a trabalhar diretamente a partir de março de 2019 - a primeira passagem dele pelo CT do Dragao foi em 2017, como auxiliar de Doriva. Ano passado, Eduardo Souza se desligou do clube em fevereiro, passou pela Aparecidense e voltou ao CT do Dragão em setembro, como auxiliar do clube até assumir o time como interino. Na temporada atual, Edu, como é chamado, foi efetivado no comando da equipe.