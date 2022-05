Esporte Antes da estreia no Atlético-GO, Jorginho faz alertas contra o Coritiba Treinador espera que o time atleticano consiga ter boa movimentação em campo e tenha atenção contra os cruzamentos da equipe visitante

Na estreia de Jorginho no Atlético-GO, o treinador espera que a nova formação definida por ele tenha boa movimentação ofensiva e consiga envolver a marcação do Coritiba no jogo que será disputado na tarde deste sábado (21), às 16h30, no Estádio Antonio Accioly. O técnico do Atlético-GO fará mudanças na equipe. Edson voltará a função de volante na vaga do suspens...