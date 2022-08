Após o empate com o Cuiabá, no Estádio Antônio Accioly, e antes do clássico contra o Goiás, o Atlético-GO decidiu manter o técnico Jorginho no comando da equipe., decisão que foi comunicada em reunião com toda a comissão técnica no centro de treinamento do clube nesta segunda-feira (22). O clube aposta na semana que terá de preparação, sem jogo e com período para recuperar e treinar os jogadores.

O presidente Adson Batista disse que vai dar respaldo ao Jorginho na semana de preparação para o clássico contra o Goiás, marcado para sábado (27), na Serrinha. É o sexto e último confronto entre os dois rivais em 2022.

No domingo (21), após o empate com o Cuiabá em casa, o presidente o Atlético-GO, Adson Batista, não garantiu a permanência de Jorginho à frente da equipe. Apesar de fazer boa campanha na Copa Sul-Americana, o treinador acabou eliminado na Copa do Brasil depois de abrir vantagem de 2 a 0 sobre o Corinthians e não consegue deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, maior preocupação do Dragão neste momento.

Para enfrentar o Goiás, são desfalques o zagueiro Lucas Gazal (expulso), o volante Willian Maranhão e o atacante Churin (terceiro amarelo). O meia Jorginho passa por trabalho no departamento médico e deve jogar.

Nesta segunda-feira (21), Jorginho acompanhou, no CT, parte do clássico entre Atlético-GO e Goiás pela Copa Goiás sub-20.

A semana será de treinos diários, pela manhã, exceto nesta segunda-feira (22), dia em que o elenco ganhou folga.