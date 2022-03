Esporte Antes de decisão, lateral do Atlético-GO se prepara para maior final da carreira Arthur Henrique pretende comemorar primeiro título pelo Dragão

Neste sábado (2), o lateral esquerdo Arthur Henrique disputa a primeira final do Goianão pelo Atlético-GO. Titular nas últimas partidas, o jogador espera sair do Estádio da Serrinha com o resultado positivo diante do Goiás para comemorar o título. Antes da decisão, Arthur Henrique revelou que está um "pouco ansioso", mas que isso vai passando à medida que el...